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شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للفائزين فى حفل MTV Movie & TV Awards.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوع مليء بالتغييرات، ووسط إضراب الكتاب في هولييود، تلقى طاقم متنوع من النجوم تماثيل الفشار الذهبية لجوائز MTV Movie & TV Awards، منذ ساعات وهذه قائمة بالفائزين:
MTV Movie & TV Awards
أفضل فيلم
“Scream VI”
أفضل مسلسل
“The Last of Us”
أفضل أداء في فيلم
توم كروز - Top Gun: Maverick
أفضل أداء في مسلسل
جينا أورتيجا - " Wednesday"
أفضل بطل
بيدرو باسكال - "The Last Of Us"
أفضل شرير
إليزابيث أولسن - " Doctor Strange in the Multiverse of Madness"
أفضل أداء كوميدي
آدم ساندلر - Murder Mystery 2
أفضل أداء فائق
جوزيف كوين - Stranger Things
أفضل قتال
كورتني كوكس (جيل ويذرز) ضد Ghost - " Scream VI"
أفضل أداء للأكثر خوفا
جينيفر كوليدج - The White Lotus
أفضل ثنائي
بيدرو باسكال وبيلا رمزي - The Last Of Us
أفضل اختيار للممثلين
Stranger Things
افضل اغنية
تايلور سويفت - كارولينا (“Where the Crawdads Sing”)
أفضل سلسلة وثائق واقعية
The Kardashians
أفضل سلسلة منافسة
RuPaul’s Drag Race: All-Stars
أفضل مقدم
درو باريمور - "The Drew Barrymore Show"
أفضل فريق واقعى على الشاشة
Ariana Madix و Katie Maloney و Scheana Shay و LaLa Kent – " Vanderpump Rules"
أفضل فيلم وثائقي موسيقي
" Selena Gomez: My Mind & Me"
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