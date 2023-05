شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للفائزين فى حفل MTV Movie & TV Awards.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوع مليء بالتغييرات، ووسط إضراب الكتاب في هولييود، تلقى طاقم متنوع من النجوم تماثيل الفشار الذهبية لجوائز MTV Movie & TV Awards، منذ ساعات وهذه قائمة بالفائزين:



MTV Movie & TV Awards

أفضل فيلم

“Scream VI”

أفضل مسلسل

“The Last of Us”

أفضل أداء في فيلم

توم كروز - Top Gun: Maverick

أفضل أداء في مسلسل

جينا أورتيجا - " Wednesday"

أفضل بطل

بيدرو باسكال - "The Last Of Us"

أفضل شرير

إليزابيث أولسن - " Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

أفضل أداء كوميدي

آدم ساندلر - Murder Mystery 2

أفضل أداء فائق

جوزيف كوين - Stranger Things

أفضل قتال

كورتني كوكس (جيل ويذرز) ضد Ghost - " Scream VI"

أفضل أداء للأكثر خوفا

جينيفر كوليدج - The White Lotus

أفضل ثنائي

بيدرو باسكال وبيلا رمزي - The Last Of Us

أفضل اختيار للممثلين

Stranger Things

افضل اغنية

تايلور سويفت - كارولينا (“Where the Crawdads Sing”)

أفضل سلسلة وثائق واقعية

The Kardashians

أفضل سلسلة منافسة

RuPaul’s Drag Race: All-Stars

أفضل مقدم

درو باريمور - "The Drew Barrymore Show"

أفضل فريق واقعى على الشاشة

Ariana Madix و Katie Maloney و Scheana Shay و LaLa Kent – " Vanderpump Rules"

أفضل فيلم وثائقي موسيقي

" Selena Gomez: My Mind & Me"