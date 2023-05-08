كتب امير فتحي في الاثنين 8 مايو 2023 03:50 مساءً - زلزلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل بعد مشاركتها صور جديدة لها ظهرت فيها بالبكيني وهي تستمتع بوقتها في مسبح منزلها في العاصمة الرياض..

وظهرت جورجينا في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، ببكيني ازرق اللون في لقطات مختلفة وعلقت عليها كاتبة بالاسبانية: “كل سماء لها لونها”.

وقد اثارت هذه الصور عاصفة من التعليقات حيث بلغت الالاف في اقل من ساعة خاصة من المتابعين العرب.

وجاء في بعض هذه التعليقات “تستري ياجورجينه الله يصلحك” و “متاكدة انك في رياضنا؟

كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تزلزل مواقع التواصل بصور بالبكيني من الرياض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.