شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الدعائية لفيلم لف وارجع تانى قبل عرضه فى السينمات قريبًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع فيلم لف وارجع تاني عمليات الدعاية للعمل تمهيدًا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت الشركة المنتجة البوسترات الدعائية للفيلم، وتصدر كل بطل بمفرده بوسترًا دعائيًا إضافة إلى البوستر الرسمي الذى جمع كل الأبطال، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الأول خلال الأيام المقبلة والإعلان عن موعد إطلاقه في السينمات.

فيلم "لف وارجع تاني" تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا، وهو بطولة شيرى عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

وتستعد دور العرض السينمائى لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام خلال شهر مايو الجارى، حيث يعرض بجانب الصف الأخير، فيلم شوجر دادى الذى ينطلق يوم 24 مايو الجارى بالسينمات المصرية، وفى اليوم التالى الموافق 25 مايو ينطلق في دور العرض الخليجية، والفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، تامر هجرس وجوهرة.

فيلم رهبة أيضاً ينطلق يوم 24 مايوالجارى وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، محمد لطفى، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي ومصطفي غريب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق، وكذلك فيلم "الصف الأخير" بطولة بيومى فؤاد وتيام قمر والمقرر طرحه يوم 17 مايو.



لف وارجع تانى



ايتن عامر



شيرى عادل



احمد فتحى



محمود حافظ



صلاح عبد الله



طارق الابياري



محمد رضوان



اسماعيل فرغلى