شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد سنين" أحدث فيديو كليب للمطربة اللبنانية هبة طوجى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية اللبنانية هبة طوجى أغنيتها الجديدة بعد سنين باللهجة المصرية، من خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعدما طرحت طوجى ألبومها الغنائى الجديد "بعد سنين"، على مختلف المنصات الرقمية، الذى يضم 13 أغنية، يوم 6 مايو الجارى، وتخطت مشاهدات الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة منذ طرحها.

يضم الألبوم 13 أغنية، من بينها ديو مع النجم لويس فونسى بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسى إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها فى تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.



هبة طوجى

ويأتى الألبوم استمرارًا للتعاون الموسيقى بين هبة طوجى والموسيقار اللبنانى الكبير أسامة الرحباني، الذى يتولى مهمة الإنتاج الموسيقى لأغنيات الألبوم.

وتقدم هبة طوجى الأغنية الرئيسية للألبوم "بعد سنين" باللهجة المصرية من كلمات الشاعر نور الدين محمد وألحان نيس، وتوزيع موسيقى لأسامة الرحبانى وجورج قسيس، وميكس ألأكسندر ميساكيان، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى لبنان مع المخرجة ليلى كنعان، وهو الكليب الثالث من الألبوم، بعدما أطلقت مؤخرًا كليبين مصوريين لأغنية "لو نبقى سوا" مع لويس فونسي" وأغنية "حبيبى خلص".



هبة طوجى

وهذه كلمات الأغنية:

بعد سنين بعاد .. جه طالب مني معاد

و فضل يترجى فيا و يحلفني بعنيا

و حلفلي انو محتاجني معاه

و حاولت مابينش

و اعمل روحي ماهتمتش

و صعب جدا علّيا و لقتني بعد شوية

بسمعلو .. بعد ما كنت مخصماه

و قابلني و قالي انو مش مرتاح في بعدي عنو

قال انو اسف لانو مقدرش النعمة اللي معاه

كان حنين جدا .. كان باين تعذيبه فعلا

كنت اتمنى ارفض طبعا بس لقيتني مسمحاه

كان نفسي ماروحلوش و ماقبلوش ما اسمعهلوش

و ابقى انسانة جديدة جامدة و قاسية و عنيدة

وما عرفتش قلبي الضعيف سلم

كنت شايله كتير من جرحه الكبير

كان نفسي اقوله ياما و غلبني ب ابتسامة

وجعتني مقدرتش أتكلم