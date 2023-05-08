شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بخطوبة شقيقها أنس في جو عائلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أصالة، بخطوبة شقيقها أنس، في جو عائلى متمنية له السعادة والنجاح في حياته الجديدة، ونشرت أصالة، صورًا من حفل الخطوبة، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "القمر اللى بالصورة أخي أنس صاحب أحلى قلب بها الكون القلب الدافئ الطيوب الطموح الأغلى على قلبي وروحي اليوم تمت خطبته على صبيه كتير بيحبها ونحنا حبيناها اسمها نهال بدر الله يبارك لكم وتكون رحلتكم حلوة فيها كل الأوقات الحلوة مبروك قصة حبكم ومبروك علينا هالفرح".



أصالة





وأحيت النجمة أصالة، حفل غنائى الجمعة الماضية بجانب بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور.

وقالت النجمة أصالة، خلال حفلها ن أولادها يتحدثون باللهجة المصرية وأصحابهم كلهم مصريون، وأنا أفتخر بالفن المصرى، ومفيش بني آدم ينكر فضل مصر، وقدمت التحية للنجم رامي صبري الذي يتواجد في الحفل.

فيما قدم النجم رامي صبرى مع النجمة أصالة خلال أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، ونشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".