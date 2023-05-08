شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بعلنها" على موقع يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب هيثم سعيد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بعلنها" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع محمد ياسر، وإخراج فادى حداد، على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية وتقول كلمات الأغنية:

أنا بعلنها رسميا أنا استسلمت

واوقع ليكي إن كلامي ده من القلب

بجيب سيرتك سواء ساكت او إتكلمت

قانون العشق مابتكرهشي لو بتحب

وبعلنها..

بدونك عشت بالعافية

ف قلبي مفيش حتت دافية

ما تسمحي ليا بالفرصة

عشان تبقي النفوس صافية

وبعلنها..

بدونك عيشت بالعافية

ف قلبي مفيش حتت دافية

وبحلفلك لا يوم هنسى

خدي الضمانات بقى الكافية

ومش عيب إن أنا أغلط عيب أتمادى

رجوعك ليا دة قضية وحلم كبير

ومشتاقلك وبشتاقلك وبزيادة

يا ريت قلبك يكون يا حبيبتي محضر خير

وطرح هيثم سعيد مؤخرًا أحدث كليباته "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة.

كما سبق وطرح هيثم سعيد أغنية "حلوة عنيه"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.