شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تحيى حفل التتويج بفستان يحمل اسم الملك بحضور 20 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت النجمة العالمية كاتى بيرى إلى خشبة المسرح فى حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا، فى قلعة وندسور، أمس الأحد، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، بدت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 38 عامًا، مثيرة فى ثوب ذهبى معدنى ضخم، حيث سمع صوتها بمجموعة مختارة من أشهر أغانيها، أكثر من 20 ألف شخص.

وحسب التقرير، شكرت كاتى بيرى، الملك على اختيارها، وكشفت عن الشرف الذى شعرت به لإحيائها هذا الحدث، وقالت ممازحة "يجب أن أحضر أمى وأبقى فى القلعة"، وتميز فستان كاتى الذى لفت انظار العامل بصدر منحوت متدلى، وأكمام ملتوية مع تفاصيل على الكتفين وتنورة ضخمة وذيل ملئ المسرح وأكملت المظهر بأقراط ذهبية كبيرة.



تشارلز وكاميلا في حفل التتويج

واختارت كاتى، مكياج براق مع لمسات مضيئة تتناسب مع الفستان وصففت شعرها "كعكة"، وحملت كاتى، الميكروفون بشغف جعل صوتها يملئ المسرح، ورافق غناء كاتى الرائع عرض ضوئى مذهل وألعاب نارية حيث هتف الجمهور للمزيد.

بعد أدائها فى حفل التتويج شاركت كاتى بيرى بعض التفاصيل وراء الكواليس مع متابعيها على "إنستجرام"، حيث نشرت تفاصيل الفستان الذى كان منقوش عليه اسمها واسم الملك وحفل التتويج عام 2023.



كاتي بيري تشعل المسرح في حفل تتويج تشارلز



كاتي بيري تشعل المسرح

وكانت المغنية العالمية كاتى بيرى من بين العديد من الضيوف الذين حضروا تتويج الملك تشارلز الثالث، وتعرضت لموقف مربك، حيث واجهت كاتى بيرى صعوبة فى العثور على مقعدها.

المغنية العالمية التى جذبت الأنظار إليها من دون قصد خلال التتويج، تعرضت لارتباك شديد عندما ظهرت تتلفت يمينا ويسارا بحثا عن مقعدها، ولم تبخل بيرى على جمهورها بالتفاعل معهم حول مرحلة بحثها عن مقعدها، فغرّدت مازحة: "لا تقلقوا، لقد وجدت مقعدى".

وتُوج تشارلز الثالث، السبت، ملكا فى أكبر حدث احتفالى فى بريطانيا منذ سبعة عقود فى استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين 1000 عام من التاريخ مع نظام ملكى مناسب لعصر جديد.



فستان كاتي بيري يحمل اسمها واسم الملك



كاتي بيري في حفل التتويج