شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تخوض لقاءً جماهيريًا مع محمود سعد خلال sold out بعد إصابة يدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة منى زكى عن خوضها لقاء جماهيريًا مع الإعلامى محمود سعد على أحد مسارح الشيخ زايد يوم الخميس الموافق 25 مايو الجارى وذلك من خلال برنامج sold out، حيث كتبت على حسابها بموقع إنستجرام: "لأول مرة هبقى معاكم في live interview من خلال sold out في حوار مع صديقي الإعلامي الكبير محمود سعد يوم 25 مايو الساعة 8 مساءً".



منى تعلن عن لقائها الحى مع محمود سعد

منى زكى تستقبل في اللقاء بشكل مباشر أسئلة الجمهور، حيث تم طرح تذاكر الحدث، ويُقسَّم الحضور إلى فئتين، الأولى الجمهور العادي والثانية بلاتينيوم، وسيكون للجمهور فرصة مقابلة منى زكي ومناقشتها في لقاء تفاعلي حي لأول مرة، على أن يُمنع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، بالإضافة إلى منع كافة أنواع الطعام والشراب.

منى زكي تعرضت خلال الأيام الماضية، لإصابة بكسر بيدها اليسرى، حيث ظهرت خلال بعض الصور على السوشيال ميديا بجبيره من الجبس لعلاج إصابات العظام، بصحبة أحد خبراء التجميل، والذى كتب لها "سلامتك، منى زكي"، فيما وتمنى لها محبوها وجمهورها الشفاء العاجل بعد انتشار الصور بكثافة خلال الساعات الماضية.



منى زكي تتعرض لاصابة فى يدها

برنامج Sold Out كامل العدد يعد أحدث أعمال منصة watch it الأصلية والتي تعرضه على شاشتها حصريًا، وتعتمد التجربة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضورعروض فنية بجودة عالية على مسارح القاهرة وخارجها، وتعتبر تجربة البرنامج هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروضًا ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطويرالعروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار.

وتتنوع عروض برنامج "Sold Out" بين الكوميدية والموسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، ويقسم برنامج العرض إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية "Standup Comedy" ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء،

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.

منى زكى قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل تحت الوصاية من 15 حلقة، وشارك في بطولته دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

وتنتظر منى زكى عرض 3 أفلام جديدة دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، الأول هو"القاهرة مكة" ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، والثانى "الجواهرجى" الذى يجمعها بالنجم محمد هنيدى بعد 24 سنة من عرض فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية وإخراج اسلام خيرى، والثالث "السرب" مع أحمد السقا ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.