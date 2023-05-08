شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بإطلالة مشرقة وسط الأشجار على إنستجرام (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت دنيا بإطلالة مشرقة وغاية في الجمال وسط الأشجار، وتغزل متابعيها في جمال وأناقتها وإطلالتها الرقيقة.

وقدمت دنيا سمير غانم، فى رمضان المنقضى، مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية .

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل جت سليمة، قيام دنيا سمير غانم "سليمة" بتحويل السلطان طمعان إلى معزة مستخدمة الفصل الأخير من الكتاب المسحور وذلك لتتخلص من شره نهائية فيما شهدت الحلقة إنقاذ قوت القلوب "هالة فاخر" للأميرة أحلام، لتستيقظ من لعنة النوم التى تسببت فيها العرافة ام العريف عن طريق الخطأ.



دنيا سمير غانم



دنيا سمير غانم باطلالة مشرقة على انستجرام



النجمة دنيا سمير غانم



دنيا سمير غانم باطلالة مشرقة على انستجرام



دنيا سمير غانم فى احدث ظهور



دنيا سمير غانم