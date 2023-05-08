ما هو الفرق بين المؤمن والملحد حسب شمس الكويتية؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 8 مايو 2023 02:47 صباحاً - قدمت الفنانة شمس الكويتية تعريفها الخاصة للالحاد حيث اعتبرت انه لا يوجد الحاد بل انسان لم يعرف الله بعد، حسب تعبيرها.

كلام شمس الكويتية جاء خلال ردها على سؤال عن الالحاد حيث قالت “الرسول صلى الله وعليه وسلم قال نحن اولى بالشك من ابراهيم”.

وتابعت “الانسان الذي يحب الله لازم يسأل والمشكلة انه نحن في عصر ومجتمع خوفوك من السؤال فسموه الحاد وهو لا يوجد الحاد هو يوجد شخص شاف الله وعرف الله وشخص الى الان ما شافه وما عرفه انت سميه ملحد بكيفك سميه غير عارف بكيفك وهذا الفرق بين المؤمن والملحد”.

وردا على سؤال عن تفكيرها بتغيير دينها، قالت “ما عندي عقد الاديان فالاسلام كدين رائع جدا زي ما كل الاديان رائعة جدا لو ابتعد عنها ما يسمى شيوخها او قسيسها او احبارها لان لا يوجد احد يمثل الدين”.