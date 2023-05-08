مذيعة روتانا تفسر حلم عن الملك سلمان على الهواء.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 8 مايو 2023 02:47 صباحاً - فسر يوسف الحارثي الخبير في تفسير الأحلام، حلم لـ رؤى ريان، مذيعة برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية ، على الهواء مباشرة.

وقالت رؤى ريان: “حلمت في 2019 أني كنت في قصر رخامي أبيض دخل علي الملك سلمان بهئية الملك عبد العزيز وطلبني وعطاني قلم لأوقع على العلم وفي ناس حاولت منعي ولكن وقعت، وطبطب كتفي وسلم على جبيني”.

ومن جانبه فسر الحارثي تلك الرؤية بما شهدته المملكة من تمكين للمرأة في السنوات الأخيرة.