أول صور “مسربة” من حفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها السابق الذي أخفته عن الجميع!!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 مايو 2023 02:47 صباحاً - سرّبت بعض وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور الخاصة بحفل زفاف ريم طارق زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، وشهدت الصور زفافها على طليقها السابق رجل الأعمال أحمد خليل، قبل زواجها من المطرب الشعبي.

صور زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

كانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، تزوجت من رجل أعمال صاحب توكيل سيارات بمنطقة الجيزة، ويدعى أحمد خليل، وحصل بينهما طلاق منذ فترة قبل تعرفها على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو السر الذي احتفظت به لنفسها ولم تخبر شاكوش عن تلك الزيجة.

زوجة حسن شاكوش وطليقها الأول

وأكد أحد المصادر المقربة من الأسرة أن حسن شاكوش عَلم بسابقة زواجها بالصدفة، على إثر خلافات نشبت بينهما، وطردها شاكوش في وقت متأخر من المنزل، وعلى الفور حررت ريم طارق بلاغا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه لصالحها بديل مؤخر الصداق.

زوجة حسن شاكوش وطليقها الأول

وأشار أحد أقارب الأسرة إلى أنه عندما عادت زوجة حسن شاكوش إلى منزلها مرة أخرى وجدت “كالون الباب” تم تغييره، فأجرت اتصالا بالمطرب حسن شاكوش، فحضر على الفور وطردها في وقت متأخر من الليل، ورفض أن يمنحها بعض المقتنيات الخاصة بها من مجوهرات والذهب، وإيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه كان منحه شاكوش لها كمؤخر زواج.

زوجة حسن شاكوش وطليقها الأول

وحرّرت ريم طارق زوجة حسن شاكوش مطرب المهرجانات محضرًا لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

زوجة حسن شاكوش وطليقها الأول

محضر ريم طارق ضد زوجها حسن شاكوش

وحول خناقة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من قسم شرطة أكتوبر حررته زوجة شاكوش، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

زوجة حسن شاكوش وطليقها الأول

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من مفتش المباحث يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة – ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن شاكوش لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وعلقت على تأخرها عن الإبلاغ بأنه كان أملا في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل لها رسالة برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر له وطلبت إثبات الحالة، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله رئيس مباحث أكتوبر إلى جهات التحقيق التي تولت التحقيق.

تعليق حسن شاكوش على انباء انفصاله عن زوجته

وقال حسن شاكوش، عبر فيسبوك: «مساء الفل عليكم جميعًا يمكن القصة دايمًا ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشىء جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شيء.

قال والد زوجة حسن شاكوش، إنه سيكشف عن تفاصيل ما حدث خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل، مضيفًا: أنا مريض وفوجئت بقدوم ابنتي لبيتي منهارة وحكت لي عن طردها من مسكن الزوجية.

اتهام “شاكوش” بالزواج من امرأة أخرى

وفى وقت سابق تصدر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وزوجته ريم، التريند عقب استضافتهما في أحد البرامج التلفزيونية.

وتم اتهام حسن خلال إحدى فقرات البرنامج أنه متزوج من امرأة أخرى ولديه فيلا في منطقة التجمع الخامس، وهو الأمر الذي تجاهلته زوجته تماما، فضلا عن إثارة الشك داخلها بسؤال حسن عن مصدر سلسلة يرتديها دائما في رقبته ويرفض خلعها.

هذا الحديث جعل حسن شاكوش ينفعل وكاد أن ينسحب بسببه من الحلقة حتى هدأته مقدمة البرنامج وقتها، وبعدها أوضح حسن أنه كان سيرتبط بهذه السيدة لكن لم يوفقه القدر في ذلك، حتى تقدم لـ خطبة ريم زوجته الحالية، متحديا أي امرأة تظهر ورقة تثبت زواجه منها.

وقال شاكوش: أكتر حد ممكن أعمل حاجة علشانه هي أمي، ووحياة أمي أنا مش متجوز غير ريم، ولو في واحدة معاها ورق يثبت إني جوزها تطلعه.

زيجات حسن شاكوش

وكشف مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن عدد زيجاته السابقة قبل زواجه الأخير من ريم طارق، أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة» والذي يعرض على قناة «القاهرة والناس»، مشيرا إلى أنه تزوج مرتين فقط.

احتفل بزفافه الثالث من ريم طارق في حفل كبير أقامه قبل أيام من شهر رمضان الماضي، وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تامر حسني، رامي صبري، مصطفى قمر، محمد نور، أحمد بتشان، محمود الليثي، حمو بيكا، عمر كمال ورضا البحراوي.

سجود زوجة حسن شاكوش

وكانت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش تصدرت المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفل زفافهما، بسجودها في الفرح، وظهرت في حفل زفافها بشكل مميز، وخطفت أنظار رواد السوشيال ميديا بعدما سجدت على المسرح خلال جلسة التصوير في القاعة وسط الحاضرين، وفسرها العديد من الأشخاص أنها تشكر الله سبحانه وتعالي على زواجها من شاكوش، وتوفيقه في إتمام الزيجة.

وفسرت زوجة حسن شاكوش أسباب سجودها في الفرح، قائلة: «دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا، ومفيش حد يقدر يضحك على ربنا».

من هو حسن شاكوش؟

ويعد حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه “مهرجان بنت الجيران” و”حبيبتي” و “عود البنات” و “بسكوتاية مقرمشة” و “عود البطل”. ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى 6 ملايين متابع على موقع فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته “حبيبتي” نسبة مشاهدة عالية بلغت 100 مليون مشاهدة في عام 2021.

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