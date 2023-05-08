فن ومشاهير

اجدع من سما المصري .. منة فضالي تشتت الشباب بفستان مفتوحة علي البحري كشف عن المستور ومتابع كسحت صافيناز و فيفي عبده

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فنون - امير التهامي - شاركت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها قضاء عطلتها الصيفية مع والدتها، حيث ارتدت فستان حتي الركبة من اللون الأبيض الشفاف الذي كشف عن البكيني الأحمر و جميع مناطق جسدها  واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار اعجاب كافة جمهورها في جميع دول العالم، معلقة : كل أشيائي.

وعلقت علي الصور قائلة ربنا يديها الصحه ويحفظها ويحميها ويبارك فيها ياحبيبتي – ربنا يخليهالك و يديها الصحه و يبارك في عمرها.


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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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