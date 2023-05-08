شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف وحيد سيف: والدى كان فى فرقة ثلاثى أضواء المسرح قبل انضمام جورج والضيف أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أشرف سيف ضيفاً فى برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث عن حياته الخاصة قائلاً: "أنا متزوج من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوى وهى أم أولادى، واعتزلت الفن بناء على إرادتها الكاملة بدون تدخل منى، وأخدت القرار قبل الزواج وحفظت القرآن وتفرغت لتربية الأولاد".

وأضاف أشرف سيف: "شاركت معها في العديد من الأعمال منها: "قسمتى و نصيبى، وخضرة والعنكبوت وأصحاب المعالى"، وزعلت منى لما بعدت عن التمثيل، لكن الشيء الإيجابي فى هذا الابتعاد هو إني رجعت للقراءة مرة أخرى وبقى عندى رصيد معرفى كبير.

وتابع أشرف سيف: أنا معجب بكريم عبد العزيز وأحمد مكى وماجد الكدوانى، وكريم محمود عبد العزيز، ومن الفنانات قال: "هند صبرى ممتازة ومعجب جدا بدنيا سمير غانم رائعة فى كل حاجة فى التراجيديا والكوميديا، وعمى سمير غانم بدايته مع بابا فى اسكندرية وفرقة ثلاثى أضواء المسرح كانت بدايتهم ولم يكن جورج سيدهم والضيف انضم لها وقتها.

وكشف أشرف سيف أنه يعمل الآن على كتابة سيناريو عن الشيخ محمد رفعت وقدمه إلى أحد الكيانات الإعلامية الكبيرة لإنتاجه، وأُعجبوا به جدا وهيتم تنفيذه إن شاء الله، لكن أنا مش همثل فيه، على الرغم من أن ابنته الحاجة هناء محمد رفعت طلبت منى أعمل شخصيته لأن فيه شبه كبير بينى وبينه.

الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام). وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).