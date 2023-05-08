شكرا لقرائتكم خبر عن نجل وحيد سيف: والدى صرف أمواله على مرضه ومات حزينا لعدم سؤال زملائه عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أشرف سيف ضيفاً فى برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدث عن والده وحيد سيف قائلاً: "هو نجم غير عادي في مجال الكوميديا وكان يضحك الجميع وعلى خشبة المسرح كان يمتلك القلوب، وزملاؤه كانوا لا يستطيعون إيقاف الضحكات أثناء عرض المسرحية، وشاهدت سعاد نصر "ميته" من الضحك أمامه على المسرح، والأستاذ عادل إمام لما سألوه مين اللى بيضحكك فقال وحيد سيف".

وأضاف أشرف سيف: "للأسف والدى لم ياخذ حقه، وصرف كل فلوسه على مرضه، وزعل جدا علشان مفيش حد سأل عليه من زملائه فى الوسط الفنى، وفى مرضه الأخير كان بيبص لصورته مع الرئيس السادات أثناء تكريمه له، وكان يقولى كل اللى فى الصورة ماتوا ماعدا أنا الحمد لله، وكان يضحكنى فى عز مرضه".

الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام). وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).