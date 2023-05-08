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شكرا لقرائتكم خبر عن نجل وحيد سيف: والدى صرف أمواله على مرضه ومات حزينا لعدم سؤال زملائه عليه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أشرف سيف: "للأسف والدى لم ياخذ حقه، وصرف كل فلوسه على مرضه، وزعل جدا علشان مفيش حد سأل عليه من زملائه فى الوسط الفنى، وفى مرضه الأخير كان بيبص لصورته مع الرئيس السادات أثناء تكريمه له، وكان يقولى كل اللى فى الصورة ماتوا ماعدا أنا الحمد لله، وكان يضحكنى فى عز مرضه".
الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام).
وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).
أشرف وحيد سيف
أشرف وحيد سيف
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