شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف وحيد سيف: تأثرت بانفصال والدى عن والدتى ألفت سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أشرف سيف ضيفا فى برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقال: "والدي وحيد سيف ووالدتي الفنانة ألفت سكر انفصلا وأنا فى المرحلة الإعدادية، وكان هذا مؤثرا جدا في حياتي، وأمى الفنانة ألفت سكر وهبت نفسها لنا".

وأضاف: "كنت متفوقا جدا في الدراسة ونجحت بمجموع كبير في الثانوية العامة والتحقت بكلية هندسة، وبعدها قلت لوالدتى وصارحتها بأنى عاوز أدخل معهد الفنون".



أشرف وحيد سيف



أشرف وحيد سيف

وتابع أشرف سيف: "كانت اللجنة فيها أساتذة كبار، منهم: كرم مطاوع وسعد أردش ومحسنة توفيق، وأسماء مرعبة، وما قلتش لحد إنى ابن وحيد سيف، وقعدت 6 شهور فى المعهد وما حدش يعرف، وقدمت مشهد من مسرحية الحلاج على الهواء وطلعت الأول على المعهد طوال الأربع سنوات.

ويعتبر هذا الظهور الإعلامى الأول للفنان أشرف سيف بعد غياب 15 عاما عن الساحة الفنية، ويكشف خلال الحلقة أسباب غيابه عن الساحة الفنية ومحاولة الاتجاه للتجارة كما يكشف عن مفاجأة عودته خلال الحلقة.