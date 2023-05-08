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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سيف: الفن رسالة عظيمة وابتعدت عنه لقلة مستوى معظم الأعمال المعروضة علىّ والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أشرف سيف، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي، الفن رسالة عظيمة ودور مهم في المجتمع، ولا بد أن تكون الأعمال التي أقدمها على قدر تلك المسئولية.
الفنان أشرف سيف هو ابن الفنان الكبير وحيد سيف، قدّم للتلفزيون مسلسلات (أهلاً بالسكان، ورفقاً أيها الأبناء، والباقي من الزمن ساعة، وكلام رجالة، وخشوع، وشارع المواردي ومسلسل ينابيع العشق ومسلسل الخيزران وسهرة رحلة الأوهام).
وقدم أشرف سيف للمسرح (قسمتي ونصيبي، واجرى وخد لك قالب، والنهاردة آخر جنان، وخيل الحكومة، ممنوع الانتظار)، كما قدم للسينما (اللص، المشاغبون في نويبع، مطاردة في الممنوع، ونسيت أنى امرأة، السيد كاف).
أشرف سيف والدكتور عمرو الليثي
أشرف سيف والدكتور عمرو الليثي
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