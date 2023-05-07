أول ظهور لـ علياء إبنة أحمد سعد في عيد ميلادها.. خطفت الأنظار بجمالها وشبهها الكبير مع والدها! – صور

كتب امير فتحي في الأحد 7 مايو 2023 11:43 مساءً - احتفل المطرب أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته علياء، والتي أكملت عامها الأول، وشهد الاحتفال وجود عدد من أصدقاء الأسرة المقربين، وكذلك تواجد شقيقه الفنان عمرو سعد.

وأعاد “أحمد “سعد” نشر صورًا من حفل عيد الميلاد، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع “إنستجرام“، من الصفحة التي قامت بتسجيل لقطات الحفل المميزة بالصور الفوتوغرافية والفيديوهات.

أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد إبنته

ونشرت هي أيضًا فيديوهات مختلفة، بينها ما ظهر فيه وهو يغني لابنته “يا نجمة في السما عاليا يا علياء، يا حبيبة أبوكي يا غالية”.

وفي لقطة طريفة ظهر أحمد حاملا طفلته على كتفيه، وموجها ميكروفون لها، لتبدو وكأنها تغني، والحضور في انتظارها، لتقوم هي أكثر من مرة بالصراخ، ويقوم الجميع بتحيتها.

الفنانون يحضرون عيد ميلاد ابنة أحمد سعد

وحرص على الحضور، كل من الملحن إيهاب عبد الواحد، والشاعر أحمد طارق يحيى، والمنتج هاني محروس وغيرهم من الأصدقاء والمقربين.

وكان الفنان أحمد سعد، حرص على تسمية ابنته على اسم والدتها، وقال في أكثر من لقاء إنها تميمة حظه.

أحمد سعد وزوجته علياء

من خلال تجربة زواجي أربع مرات، شايف إن قمة النضج إنك تختار زوجة بتهتم بنفسها مش بتهتم بيك أكتر شيء وبتحب نفسها أوي علشان لما تحب نفسها أكتر حاجة تقدر تحبك، مش تقول إنها بتحبني أكتر حد في الدنيا لأ تكون بتحب نفسها وتهتم بنفسها

لازم يكون عندها كيان وبتحب كيانها لأنها لو بتحب كيانها هتقدر تحب كيانك ولو فاقدة أي شيء في حبها لنفسها مش هتحبك أكتر حاجة

سميت بنتي على اسم مراتي لأن كان نفسها تسميها باسمها ووافقت منعًا للمشاكل في البيت

مراتي اتبسطت من أغنية عليكي عيون وأنا سمعتها ليها وإحنا مش بنكلم بعض

بسبب الأغنية كلمنا بعض وعرفت أنها مؤشر حلو جدًا لأن اللي بيطلع من القلب واللي بيكون حقيقي بيوصل للناس كل ما نتخانق مع بعض ببعت لها الأغنية دي

تتر مسلسل «جعفر العمدة»

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد كانت تتر أغنية «مسلسل جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان وحققت الأغنية نسبة نجاح كبير فور طرحها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

أحدث أعمال أحمد سعد

يُذكر أن آخر أغنيات أحمد سعد “فوق واتعلم”، التي طرحها قبل اسبوع وتقترب من الــ500 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

واستطاع أحمد سعد خلال عامين أن يطرح عددا كبيرا من الأغاني التي حققت نسبة استماع عالية خلال الفترة الماضية.

كما حققت أغنية عليكي عيون التي طرحها قبل عام، 233 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية وسع وسع التي طرحها منذ 10 أشهر، 174 مليون مشاهدة، بينما حققت أغنية كل يوم، 101 مليون مشاهدة، وأما أغنية الملوك التي طرحها مع عنبة وزوكش حققت 87 مليون مشاهدة.

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