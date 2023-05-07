أحلام انهارت.. وفاة هذا الإعلامي الشهير تصعق الوسط العربي بأكمله؟

كتب امير فتحي في الأحد 7 مايو 2023 11:43 مساءً - نعت وزارة الإعلام الكويتية وعدد كبير من النجوم الخليجيين الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي، الذي وفاته المنية أمس (السبت) عقب مضاعفات حادة في الرئتين والقلب.

وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان ناعية زميلها: “هنا تدرك أن جميع الخلافات كانت أتفه من أن تستمر، هنا تدرك ان كُل ما على الأرض لا يستحق الخصام، هنا تدرك أن وقتك مع من حولك محدود فأحسن الجوار”.

أحلام تنعي وفاة الإعلامي عبيد العتيبي

وغرّدت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي عبر «تويتر»: “رحمه الله عليه اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان تكون هذي الايام خير ايامه”.

سبب وفاة عبيد العتيبي

ورحل عن عالمنا، الإعلامي الشهير “عبيد العتيبي”، صباح يوم السبت 6 (مايو) 2023، بعد معاناته مع المرض. وحسبما ذكرته صحيفة “المجلس” الموثوقة، كان الفقيد يُعاني من مشاكل في القلب والرئتين.

بينما أوضحت صحيفة “الأنباء” الرسمية، أن الراحل كان يُعاني من أزمة صحية أشتد عليه في الأوان الأخيرة، وكان يرقد في مستشفي “جابر” حتى إعلان الخبر المُحزن صباح اليوم (الأحد).

وذكرت تقارير محلية أن الراحل أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا ما عرّضه لصعوبات بالغة في التنفس جرّاء مشاكل في الرئتين، قبل تعرضه لجلطة قلبية.

انسحبت من الإعلام بعدما سادت الفوضي

كهذا وصف الإعلامي “عبيد العتيبي”، قرار اعتزاله الإعلام، بقوله: “انسحبت من الإعلام بعدما سادت الفوضي”، في النبذة التعريفية بحسابه الشخصي بموقع التدوين “تويتر”.

وكان آخر منشور شاركه الراحل قبيل مماته يقول فيه:

من هو المذيع الكويتي عبيد العتيبي؟

– وُلد وترعرع في الكويت، من مواليد الثاني من (مارس).

– يُعتقد أنه توفي عن عمر يتجاوز الـ50 عاماً.

– إعلامي ومذيع كويتي، بدأ مشواره منذ عام 1982.

– شارك ضمن أسرة تقديم برنامج “ستديو 300 / ستديو 500″، وهو بدايته مع الإعلام.

– كان من ضمن الوجوه الإعلامية ذائعة الصيت في دولة الكويت، وواحد من الأسماء اللامعة بتلفزيون الدولة.

– قدم العتيبي عددًا من البرامج والفقرات التلفزيونية الناجحة، وكان له بصمة متميزة في كافة برامجه.

الإعلامي الكويتي الراحل عبيد العتيبي – في برنامجه سالفة ولكن

ومن برامجه الشهيرة نذكر:

صباح الخير يا كويت – 1982.

مساء الخير يا كويت – 1983.

مهن ومهنتي – 1994.

سالفة ولكن – 1994.

دوري النجوم – 1995.

بيتك – 2001.

الليلة مغنى – 2002.

وبكلمات مؤثرة، نعاه عدد كبير من النشطاء في الكويت، فكتب أحدهم: “نُعزي الكويت بوفاة أبنها البار، الصديق والزميل العزيز/ عبيد العتيبي، رحمك الله ونعم الإنسان صاحب الأخلاق الرفيعة ونعم الزميل الذي لم يبخل علينا بعلمه وخبرته وحكمته ونعم الصديق الناصح والمحب للجميع، اللهم اجعل الجنة داره والملائكة زواره .. وداعاً يارائع”.

وجاء في تعليق آخر: “#عبيد_العتيبي #الكويت، إن القلب ليحزن وأن العين لتدمع.. خبر زلزل كياني وجيش ذكريات لاتعد ولا تحصى.. رحم الله أبا روان وأسكنه فسيح جناته”.

وأكمل: “ونعم الرجل عبيد..عرفته عن قرب من خلال برنامجه الشهير (امسياتنا) في إذاعة الكويت بعد التحرير .. كان هو من يبادر بالاتصال بي لأشارك معه حتى أصبح”.

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