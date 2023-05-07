فنان شهير يُفجّر ضجة بتأكيده بكل عزم عدم العمل مع محمد رمضان مرة أخرى.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأحد 7 مايو 2023 11:43 مساءً - أعلن الفنان المصري القدير محمود حميدة من خلال تصريحات صحفية حقيقة أزمته مع الفنان محمد رمضان.

أكد الفنان محمود حميدة أنه لن يعمل معه مره اخري قائلا “أعتقد أنه لن يكون هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان”، أما بالنسبة للمخرج محمد سامي ومى عمر فقال أنهما تواصلا معه ليؤكدا له أنهما ليس لهما علاقة بالأزمة.

إبنة محمود حميدة تكشف تفاصيل الازمة

ابنه الفنان محمود حميدة كشفت التفاصيل كاملة قائلة “احترام الغير يأتى من احترام النفس فى أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية وعدم إحترام الحقوق الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التى هى شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين”.

منشور إبنة محمود حميدة على فيسبوك

أكدت أنه تم تغير مكان اسم الفنان محمود حميدة قائلة “فوجئت بكتابة اسم محمود حميدة بعد اسم الفيلم بطل و بعد اسم أحد أبطال العمل وهى مخالفة صريحة للبند الخاص بالتترات عن ما تم الاتفاق عليه فى العقد مع الشركة المنتجة والذي تم عن طريق وبعلم المنتج المنفذ محمود الشيخ”.

فيلم «هارلي»

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وعدد آخر من النجوم والفنانين.

تدور احداث الفيلم حول أن يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

بوستر فيلم هارلي

محمد رمضان: تعلمت التمثيل من محمود حميدة

يٌذكر أن، الفنان محمد رمضان قد قال في -وقت سابق- خلال تكريمه بـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انه تعلم الفن من النجم الكبير محمود حميدة، موضحًا: «انا اتعلمت الشغلانة دي منه هو، لأنه بيحب الفن حقيقي».

وأضاف رمضان: التمثيل غريزة، ولولا مسرح المدرسة عمري ما كنت هكتشف هذه الغريزة، وعمري ما كنت هعرف أعيش من غير ما أكون ممثل، ولقيت نفسي في المسرح.

وقبل تلك الازمة، شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة مع النجم محمود حميدة ونجله، عبر حسابه الرسمي بموقع التوصال الإجتماعي “إنستجرام“.

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلاً: «هذا الشبل من ذاك الأسد»، في إشارة إلى الفنان القدير ونجله.

وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات والتعليقات التي جاءت جميعها تحمل الحب والدعم للفنان محمد رمضان والنجم القدير محمود حميدة، فيما تساءل الكثيرين هل سيدخل نجل حميدة مجال التمثيل قريبًا.

فيلم «مطرح مطروح»

وعلى صعيد آخر، يستعد الفنان القدير محمود حميدة لطرح أحدث أعماله السينمائية “فيلم مطرح مطروح“.

ويشهد هذا العمل عودة مجموعة من أبطاله إلى شاشة السينما مجددًا، ولعل من أبرزهم محمود حميدة الذى يعد ثاني عمل يعود به الى السينما بعد غياب عاما كاملًا، حيث كان أخر أعماله “فيلم الكاهن”

فيلم “مطرح مطروح” بطولة كل من محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضى وبويكا وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان،

وتدور الأحداث فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية، ويجسد حميدة دور موظف حكومى، وتظهر ليلى أحمد زاهر بشخصية ابنة محمود حميدة، كما يظهر كريم عفيفى فى شخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لمحمود حميدة، ويعمل مهندس زراعى، ويعشق الملاكمة، وتجسد شيماء سيف زوجة محمود حميدة ضمن أحداث العمل.

آخر أعمال محمود حميدة

يُذكر أن اخر أعمال الفنان محمود حميدة الدرامية “مسلسل نقل عام“، وشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم سوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز،وميرهان حسين ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوى، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، والمسلسل من إخراج عادل أديب ومن تأليف وليد خيرى.

تدور أحداث المسلسل حول يعمل أحمد الشربيني سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيًا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.

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