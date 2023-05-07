شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على: سمير صبرى بكى لأول وآخر مرة فى فيلم "حدث فى 2 طلعت حرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ميريت الحريري، خلال ندوة فيلم "حدث فى 2 طلعت حرب" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما فى الدورة 71: "ده أول فيلم ليا، وأنا كنت باخد ورش تمثيل وسمير صبري قالي كفاية ورش وانزلي للواقع".

وأضافت ميريت الحريري: "أنا اللي طلبت من مجدي أحمد علي أشتغل معاهم وكان فاكر إني هاخد فلوس، ووافقت على الفور، ومش بشوف إن الدور الصغير ملهوش أهمية، لا أنا بشوف أن كل الأدوار مهمة ولو ملهوش أهمية ما كانش أتعمل من أصله".



ندوة الفيلم

وقالت ياسمين الخطيب: أرى أن الفيلم يعد مغامرة بالنسبة لى وكنت سعيدة بظهورى فى هذا العمل لأنه فى عصر مختلف عن العصر الذى نعيشه الآن.

وأضافت: أنا لم أحصل على أى دورات تمثيلية ولكن اعتمدت بشكل كبير على توجيهات المخرج مجدى أحمد على وكنت متخوفة من هذه التجربة.

وقال مجدي أحمد علي: سألت الراحل سمير صبري أنت بكيت في أي فيلم؟ فقال لي لا دي أول وكانت آخر مرة سمير يبكي فيها، وأنا مطلبتش منه دموع في المشهد، وده كان بالنسبة ليا شرف كبير، وبوجه الشكر للمركز الكاثوليكى.

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كل من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

فيلم "2 طلعت حرب" تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنا سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.