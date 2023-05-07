شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على: أغلب فريق فيلم 2 طلعت حرب اشتغل بدون أجر وعلينا ديون بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المخرج مجدي أحمد علي، خلال ندوة فيلم "حدث فى 2 طلعت حرب" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما فى الدورة 71: أنا ممتن للحب اللي لمسته من كل فريق العمل؛ لأنهم اشتغلوا متطوعين، بما فيهم الراحل سمير صبري وعبير صبري ومحمود قابيل، ما كانش معانا فلوس والباقي يكاد أقول أخدوا مواصلاتهم، وعملنا الفيلم.

وأضاف: ما زال علينا ديون للضرائب بسبب الفيلم، وحتى هذه اللحظة ابني الفنان أحمد مجدي بيسدد في هذه الديون، لكل كل ما يهمنا أن يظهر العمل على أكمل وجه، والحمد الله الفيلم لاقى نجاحا فور عرضه، ويحضر الندوة ياسمين الخطيب وأحمد مجدي.



ندوة الفيلم

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كل من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعها من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي: "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

فيلم "2 طلعت حرب" تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنى سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.