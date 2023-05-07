شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: فيلم "2 طلعت حرب" واجه حظا سيئا بسبب كورونا ووالدى اختارنى للدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الفنان أحمد مجدي خلال ندوة فيلم "حدث فى 2 طلعت حرب" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما فى الدورة 71، أول تجربة لي في الإنتاج وكمخرج أيضا كان فيلم "لا أحد هناك"، وجاتلي فرصة إنتاج فيلم ٢ طلعت حرب، ولقيته فرصة فنية جميلة.

وأضاف أحمد مجدي: "مكنش حد متوقع إنه مينزلش سينما بسبب كورونا فكانت حاجة مش كويسة وكانت مزعجة جدا بالنسبة لنا وحظه سيئ، ولكن هي تعتبر تجربة ناجحة بعد عرضه على إحدى المنصات".

وقال أحمد مجدي: والدي اللي اخترني للدور وهو كان سيناريو جميل وهو 4 قصص حب في 4 أزمنة مختلفة، فكان حاجة مهمة بالنسبة ليا، وكانت لي تجربة عظيمة مع مجدي أحمد علي في فيلم مولانا، وحسيت إن هو ده المخرج اللي عاوز أشتغل معه، وهو محترف في توجيهاته لأي ممثل.

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كل من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما، إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعها من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي: "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

فيلم "2 طلعت حرب" تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنى سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.