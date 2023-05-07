سعد لمجرد يحقق أرقام مليونية في أغنيته الجديدة ويؤكد ثقته في الله

عاد النجم المغربي سعد لمجرد إلى الغناء مجدداً بعد خروجه من السجن في باريس بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية، ليتصدر حديث الوسط الفني المحلي والعربي محققاً أرقاما مليونية في أغنيته الجديدة.فقد حققت أغنية "آش خبارك" أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها على قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، ليؤكد صاحب "الحلق" أن لا نهايات حزينة لمن يثق بالله.

ونشر صاحب "أنت معلم"، عددا كبيرا من مقاطع الفيديو التي تحتفل بنجاح أغنيته التي تصدرت الترند المغربي فور صدورها عبر حسابه على "ستوري أنستغرام"، كما شارك أيضاً مقولات حول الثقة بالله ونشر منشور كتب فيه "لا نهايات حزينة لمن يثق بالله".

كما نشر منشورا آخر يقول "لا تعامل الله بالقلق.. عامله باليقين، ليعاملك بالمعجزات".

واحتلت الأغنية المصورة على طريقة الفيديو كليب بمشاركة فنانين مغربيين، المركز الأول في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب بالمغرب في غضون 48 ساعة، وأيضاً حصدت المركز العاشر في الترند العالمي لمقاطع الموسيقى على الموقع نفسه.

كذلك، نالت الأغنية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بعودة النجم المغربي إلى الساحة الفنية.

يذكر أن لمجرد كان قد غادر في 19 أبريل الفائت السجن في باريس بعد دخوله منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود لعام 2016.

وخرج الفنان المغربي بموجب إطلاق سراح مؤقت كان تقدم بطلبه فريق دفاعه.

وفي حديث صحافي، أكد المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، محامي سعد لمجرد، خبر إطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته.

كما أضاف أن القضية مستمرة، ولكن سعد خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طُلب مرة أخرى لسماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي.

ونفى محامي لمجرد الأخبار التي تحدثت عن أن صاحب "من أول دقيقة" أُطلق سراحه بشرط ارتدائه سواراً لمراقبة حركته، وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.

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