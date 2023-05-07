شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وبيومى فؤاد وظهور خاص لـ هشام عباس فى الإعلان الرسمى لفيلم شوجر دادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة عن الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية شوجر دادي والمقرر طرحه في الصيف يوم 24 مايو بدور العرض المصرية، فيما ينطلق فى باقى الدول العربية يوم 25 مايو.

ويبدأ الإعلان الرسمي بداية رومانسية تظهر حالة الحب بين شخصيتي ليلي علوي وبيومي فؤاد الزوجين السعيدين، قبل أن تتهم شخصية حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهم بأنه مريض، تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان "شوجر دادي".

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.