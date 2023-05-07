شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل ينتهى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد ويطرحه بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان هيثم نبيل من تسجيل كل أغانى ألبومه الجديد الذى يضم ما يقرب من 10 أغانى جديدة جميعهما من ألحانه وتعاون في الكلمات والتوزيع مع عدد كبير من الموسيقيين كما انتهى نبيل من تصوير 4 كليبات من ألبومه الجديد

هيثم نبيل

يذكر أن الفنان هيثم نبيل كان ضيفا على برنامج " نص تون "على تليفزيون" الخليج 365" وفى لقائه تحدث عن كواليس أغانيه التي قدمها في مسلسل " جعفر العمدة " وتعاونه مع المخرج محمد سامى ، كما تناول في حديثه الكشف عن الكمياء التي تجمعه بمحمد سامى وكيف تم اختيار الربعيات التي تعبرعن المواقف الصعبة المسلسل، كما تحدث هيثم نبيل عن كواليس ألبومه الجديد وكشف عن موعد طرحه