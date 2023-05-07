شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمي للفيلم السوداني وداعًا جوليا قبل عرضه الأول في مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المخرج السوداني محمد كردفاني البوستر الرسمي لفيلمه وداعًا جوليا وهذا قبل أسبوعين فقط عن العرض الأول عالميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا، حيث ستقام الدورة في المدة ما بين 16 إلى 27 مايو الجارى.

وتصدرت على البوستر بطلتا الفيلم إيمان يوسف وسيران رياك، بينما شغلت الدرجات البنية خلفية البوستر لتؤكد حالة الحزن الظاهرة على وجه بطلتي فيلم وداعًا جوليا.





وداعًا جوليا

ينافس الفيلم في قسم نظرة ما وهو أول فيلم سوداني يشارك في تاريخ المهرجان، على أن يحصل وداعًا جوليا على عرضين بحضور محمد كردفاني وثنائي الإنتاج أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة، وعدد من أبطال وصُناع الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

يشارك في بطولة الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، ويضم الفيلم فريق عمل أبرزهم مدير التصوير بيير دي فيليرز الفائز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في جوائز الفيلم الأوروبي عن الفيلم القصير Mthunzi، ومونتاج هبة عثمان الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جمعية الفيلم المصري، بينما تصميم شريط الصوت لرنا عيد التي شاركت في عدة أعمال مهمة، وتصميم أزياء محمد المر.