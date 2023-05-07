شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف سلسلة جيمس بوند: كل الأسماء مرفوضة إلى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف تشارلي هيجسون، مؤلف جيمس بوند، عن أن أي ممثلين يشاع أنهم يلعبون دور 007 على الشاشة الكبيرة قد تم رفضهم بالفعل، كتب هيجسون العديد من روايات يونج بوند وكلفه مؤخرًا دار نشر إيان فليمنغ بكتابة رواية جديدة بوند بعنوان On His Majesty’s Secret Service.

في مقابلة جديدة سُئل هيجسون عما إذا كان يعرف من سيحل محل دانيال كريج في دور بوند على الشاشة الكبيرة بعد رحيل الممثل بعد بطولة فيلم No Time To Die في عام 2021.



جيمس بوند

وصرح هيجسون قائلا: "بمجرد أن نقرر ستنشر المواقع الخبر الأكيد، والإعلان عن الممثل القادم سيظهر في "الوقت المناسب".

وكان قد كشف النجم ليام نيسون في مقابلة حديثة مع رولينج ستون، أن باربرا بروكلي منتجة سلسلة جيمس بوند اتصلت به عدة مرات في التسعينيات لسؤاله عما إذا كان مهتمًا بتولى دور عميل المخابرات البريطانية 007.

ونقلت صحيفة فاريتي تصريحات نيسون الذى أكد رفضه لتولي دور جيمس بوند في التسعينيات بسبب زوجته ناتاشا ريتشاردسون، قائلاً: "لقد نظروا إلى مجموعة من الممثلين واتصلت بي باربرا عدة مرات لتسألني عما إذا كنت مهتمًا، وقلت، نعم سأكون مهتمًا، ثم زوجتي الجميلة ناتاشا ريتشاردسون قالت لي أريد أن أخبرك بشيء: إذا لعبت دور جيمس بوند فلن نتزوج."