شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر والدة محمد إمام في فيلم "أبو نسب" وتبدأ التصوير الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة هالة فاخر على المشاركة في بطولة فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد إمام وتأليف أمين وتار، الذى بدأ تصويره الفترة الماضية، من إخراج رامى إمام وتأليف، حيث تقدم هالة شخصية والدة محمد إمام في أحداث الفيلم، وصورت هالة يومين في الفيلم، ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

وشاركت هالة فاخر في فيلم "بعد الشر" الذى يعرض في السينمات حاليًا بطولة على ربيع وميرنا نور الدين وأوس أوس، وحقق إيرادات كبيرة في موسم عيد الفطر، من إخراج احمد عبد الوهاب.

فيلم "أبو نسب" يكتب له السيناريو والحوار إيمن وتار، ويخرجه رامى إمام، وإنتاج أحمد الجناينى.

يشار إلى أن محمد إمام حقق إيرادات غير مسبوقة بفيلمه الأخير "عمهم"، والذى مازال يعرض في دور العرض السينمائى، حيث حقق 56 مليون جنيه، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى