شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تنشر صورة لها مع طفل تثير الجدل بالسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت صورة نشرتها الفنانة هبة مجدى بصحبة طفل صغير جدلا واسعا بالسوشيال ميديا، حيث اعتقد البعض أن الطفل ابنها، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، حيث أن الصورة من أحد الإعلانات لطفل يدعى موسى، ولا يمت الطفل بصلة للفنانة.

يذكر أن هبة مجدى لديها ابنة اسمها "دهب" من زوجها الفنان محمد محسن.



هبة مجدى والطفل هبة مجدى والطفل



هبة والطفل موسى هبة والطفل موسى

يذكر أن برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة والمذاع على قناة ON، استضاف كلا من النجم أحمد صلاح حسنى والفنانة هبة مجدى والمطربة إيمان الشميطي اليوم الخميس.

وخلال اللقاء تحدثت هبة مجدى عن علاقتها بزوجها المطرب محمد محسن وتعاملهما مع بنتها "دهب" وابنها "موسى"، وقالت: "محمد بيحب الأطفال.. دهب بنتى 4 سنين ونص ومرتبطة بأبوها أكتر".

وأضافت أن زوجها المطرب محمد محسن يأخذ برأيها فى الأغنيات، قائلة: "محمد لو عاجباه أغنية بيبعتهالى أسمعها عشان ياخد رأيى، وسكته فى الغنا جديدة عليا ومختلفة".

وعن طفولتها، كشفت: "خلال الصف الثالث الابتدائى.. اشتغلت فى مسلسل عمو فؤاد 4 مواسم متتالية والأستاذ فؤاد المهندس كان دايما كله نشاط وعايز يرقص معانا، وعرفت قيمة الصور اللى بتجمعنى بالنجوم دول دلوقتى.. كنت بلعب باليه واتصورت مع صابرين صورة فى طفولتى وبعد سنين مصدقتش إن أنا اللى اتصورت معاها".\

وتابعت: "كنت فى مدرسة راهبات وبنات بس، ومكنش ينفع أكلم ولاد خالص.. كنت شقية قوى وفى مرة بجرى فى البيت خبطت فى الطرابيزة وفتحت حاجبى وخيطت من غير بنج".