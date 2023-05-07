شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحتفل وتبارك بـ"مريم" مولودة شقيقها أمير.. وتعلق: نورتى دنيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق الفنان أمير شاهين، بمولودته الأولى مريم، ونشرت النجمة إلهام شاهين فيديو من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، معبرة عن سعادتها بقدوم الطفلة، وكتبت قائلة: "مبروك علينا.. مريم أمير شاهين نورتى دنيتنا".

يشارك الفنان أمير شاهين ضيف شرف فى فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذى يعتمد على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم؛ أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرون، و العمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

وصور النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد عددًا من مشاهد فيلم "مستر إكس" في دولة قبرص، حيث استمر التصوير هناك لمدة 5 أيام، بعد شهدت الأسابيع الماضية تصوير عدد من المشاهد فى الاستديوهات وكذلك في الغردقة لاسيما وأن أحداث الفيلم تتطلب التصوير في أماكن كثيرة.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

ويسجل فيلم "مستر اكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد