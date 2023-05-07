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أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته علياء.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل أمس الفنان المطرب أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته علياء وسط بعض أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه حيث كان متواجدًا من الوسط الفني المنتج هانى محروس وزوجته عفاف جريس والموزع أحمد طارق يحيى والملحن إيهاب عبد الواحد والشاعرى منه عدلى القيعى وبعض المقربين.

 

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 أحمد سعد وهانى محروس
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أحمد سعد وعفاف دريس وهانى محروس وإيهاب عبد الواحد ونيكول هانى 

يذكر أن هنأ المطرب أحمد سعد، زوجته علياء بسيونى، بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم، متمنيًا لها عامًا سعيدًا مليئًا بالحب والسعادة، مؤكدًا أنها وش الخير عليه.

ونشر سعد، صورة مع زوجته علياء عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يا وش الخير"، فيما ردت عليه النجمة السورية أصالة، من خلال التعليقات، قائلة: "عندك حق"، في تأكيد على كلامه بأنها وش الخير علي

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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