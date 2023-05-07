كفايه حرام عليك هموت منك .. ندى الكامل طليقه الفيشاوي في مشهد فاضح مع المخرج خالد يوسف داخل لوكيشن التصوير دام لاكثر من ساعتين

نشرت منصات التواصل الاجتماعي فيديو مسرب وممنوع من العرض للفنانه الكبيره ندى كامل في احد الكافيهات الليليه وهي تقوم بوصله رقص قويه جدا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه تم نشر هذا الفيديو على منصه اليوتيوب تصدر بعدها ترند تويتر لساعات واثاره ضحة داخل وسط الفني..

تعتبر ندى كامل من اكثر الفنانات اثاره للجدل بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها على صفحتها الرسميه وتقوم بوصله رقص قويه تقوم بتمارين اليوجا

تعرض اشياء وتكشف المحظور امام الجمهور بدون كسوف ولا خجل وانتشر خلال الساعات فيديو اثاره جدل كبير بعد فيديو لها داخل غرفه النوم مع مطرب المهرجانات المشهور عمرو كمال الامر الذي اثاره الجميع.

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