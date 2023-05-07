شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان العراقى محسن العزاوى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد صراع طويل مع المرض غيب الموت الفنان العراقى محسن العزاوى عن عمر ناهز 84 عاما، حيث كان يعانى من وضع مرضى حرج، وتعرض لعدة جلطات دماغية خلال السنوات الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

محسن العزاوي مخرج وممثل وباحث مسرحى عراقى له أكثر من 70 عملا مسرحيا، وهو من أبرز الفنانين العراقيين ووالد الفنان سنان العزاوى.

محسن العزاوي بدأ مشواره الفني مخرجا عام 1985، وهو خريج معهد الفنون الجميلة قسم مسرح في بغداد وحاصل على دكتوراه من جامعة تشارلزويعد العزاوي من الجيل الأول الذي أسهم في صناعة وتطوير المسرح العراقي عبر أعمال مسرحية مميزة جداً، كذلك شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائيةشارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية، منها:

مهرجان دمشق للفنون المسرحية – سوريا.

مهرجان القاهرة الدولي – جمهورية مصر العربية.

مهرجان المسرح الأردني – عمان – الأردن.

مهرجان ملتقى صقر الرشود – الكويت.

مهرجان القاهرة التجريبي الرابع عشر – مصر.

مهرجان القاهرة الدولي التجريبي – مصر.

المهرجان الدولي للسينما والتلفزيون في القاهرة – مصر.

مهرجان مسرح الطفل في عمان – الأردن.

مهرجان قرطاج المسرحي – تونس.

مهرجان مسرح الطفل – ليبيا.