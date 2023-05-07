شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى ترتبك فى حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت المغنية العالمية كاتى بيري من بين العديد من الضيوف الذين حضروا تتويج الملك تشارلز الثالث، وتعرضت لموقف مربك، حيث واجهت كاتى بيرى صعوبة فى العثور على مقعدها.

المغنية العالمية التى جذبت الأنظار إليها من دون قصد خلال التتويج، تعرضت لارتباك شديد عندما ظهرت تتلفت يمينا ويسارا بحثا عن مقعدها.

ولم تبخل بيرى على جمهورها بالتفاعل معهم حول مرحلة بحثها عن مقعدها، فغرّدت مازحة: "لا تقلقوا، لقد وجدت مقعدي".



كاتي بيري في حفل التتويج

استمرار الاحتفالات

وعلى جانب آخر، يحضر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا اليوم، الأحد، حفلا موسيقيا يضم مغنيين مثل ليونيل ريتشى وكاتى بيرى وأندريا بوتشيلى فى قلعة وندسور عقب إقامة حفلات فى الشوارع فى أنحاء بريطانيا فى إطار الاحتفالات بتتويجه.

وتُوج تشارلز الثالث السبت ملكا فى أكبر حدث احتفالى فى بريطانيا منذ سبعة عقود فى استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين 1000 عام من التاريخ مع نظام ملكى مناسب لعصر جديد.

ولم يُشاهد أفراد العائلة المالكة منذ ظهورهم فى شرفة قصر بكنجهام عقب مراسم التتويج، لكن كبار الأعضاء سيظهرون اليوم الأحد.

وسيحضر الأمير إدوارد الأخ الأصغر للملك، وشقيقته الأميرة آن والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ابنة شقيق تشارلز الآخر الأمير أندرو، أحداث "الغداء الكبير" للانضمام إلى ما يقدر بنحو 50 ألف حفل من الحفلات التى ستقام فى الشوارع فى جميع أنحاء البلاد.