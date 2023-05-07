إصابة الفنانة منى زكي بكسر بيدها اليسرى

تعرضت الفنانة منى زكي، لاصابة بكسر بيدها اليسرى، حيث ظهرت من خلال الصور بجبيره من الجبس لعلاج إصابات العظام.ونشر الميكب ارتست عبدالله الرفاعي، صور تجمعه بالفنانة مني زكي عبر «إنستجرام»: «سلامتك، منى زكي».

وكانت الفنانة منى زكى قد تصدر اسمها تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الايام الماضية، وذلك بعد تحديد عرض 3 أفلام لها بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

تنتظر الفنانة منى زكى عرض فيلم «الجواهرجي» مع الفنان محمد هنيدي، والذي يجمع بينهما بعد حوالي 25 عاما منذ آخر فيلم لهما، وهو فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي عرض عام 1998.

كما تنتظر الفنانة منى زكى عرض فيلم «القاهرة مكة» بعد تأجيله أكثر من مرة، والذي يشاركها في بطولته كل من الفنان محمد ممدوح، وخالد الصاوي، محمد فراج، ومحمد علاء، جيهان الشماشرجي وآخرين، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

كما تنضم منى زكى أيضًا لأبطال فيلم «السرب»، المتوقع طرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل 2023، حيث تدور أحداثه حول قصص حقيقية.

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