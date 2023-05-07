شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رياض الهمشرى.. لحن لكبار النجوم ووضع موسيقاه على أفلام جيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 16 عامًا على رحيل الملحن والموسيقي الشهير رياض الهمشري الذي توفي عام 2007 في لبنان عن عمر 49 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية.

أصدر أول شريط له بعنوان "هاتي" ثم بعد ذلك "قربيني" و"حبيبتي" ثم لحن لكبار النجوم الذين ينتمون لأجيال مختلفة ، لعلي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو، محمد منير، إيمان البحر درويش، محمد فؤاد، عمرو دياب، هشام عباس، إيهاب توفيق، خالد عجاج، شيرين، أنغام، غادة رجب، سميرة سعيد، عامر منيب، نوال الكويتية، مصطفى قمر، ديانا حداد.

حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة من مصر والعالم العربي من ضمنها جائزة أوسكار الفارس الذهبي، جائزة أفضل ملحن عربي، درع تكريم مهرجان الإذاعة والتلفزيون المصري التاسع من وزير الإعلام.

وضع رياض الهمشري الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها أفلام حبك نار، جاءنا البيان التالي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، إسماعيلية رايح جاي، حرب الفراولة، همام في أمستردام.

بدأ مسيرته الفنية وهو يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث تعلم الغناء والعزف على العود على يد خاله الفنان صلاح الهمشري، كما أن أول أغنية له “الورد الجميل” في برنامج “جرب حظك”.

توفي رياض الهمشري في بيروت إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد إقامته في لبنان لمدة 4 سنوات .وعاد جثمانه إلى القاهرة وصلي عليه في مسجد السيدة نفسية، برفقة العديد من المطربين الذين غادروا إلى بيروت عقب سماعهم الخبر من بينهم هشام عباس ونصر محروس ومحمد حماقي.