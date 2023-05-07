شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تشارك فى فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هالة فاخر في بطولة فيلم "تاج" للنجم تامر حسنى، والمقرر استكمال تصويره خلال الفترة المقبلة، وتستعد هالة لتصوير مشاهدها ضمن أحداث العمل، التي تدور أحداثه في إطار أكشن وخيال علمي عن السوبر هيرو.

فيلم "تاج"، من المقرر أن يستكمل تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الأضحى 2023، حيث أكد الفنان تامر حسني مؤخرا في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنه بصدد الإعلان عن فريق الممثلين وتحديدًا البطلة المقرر أن تقف أمامه في الفيلم.

وأشار إلى أنه جدد التعاون مع المخرجة سارة وفيق، نظرًا لأنه يثق بها ولديها موهبة، خاصة أنه من آمن بها وأعطاها فرصة إخراج فيلمه "مش أنا" والذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في السينمات .

وشاركت مؤخرا هالة فاخر في مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.