شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الملحن رياض الهمشرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل الملحن رياض الهمشرى، الذى رحل عن عالمنا فى 7 مايو 2007، والراحل من مواليد 9 نوفمبر 1958 وكان واحدًا من أهم ملحنى جيله وتوفى فى لبنان عن عمر 49 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية.

بدأ رياض الهمشرى مسيرته الفنية وهو يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث تعلم الغناء والعزف على العود على يد خاله الفنان صلاح الهمشري، كما أن أول أغنية له الورد الجميل أصدر أول شريط له بعنوان "هاتي" ثم بعد ذلك "قربيني" و"حبيبتي"

تعلم رياض الغناء والعزف على آلة العود وأتقنه على يد خاله الفنان صلاح الهمشرى، لحن للعديد من النجوم منهم محمد الحلو ومحمد منير وإيمان البحر درويش ومحمد فؤاد وعمرو دياب وهشام عباس وإيهاب توفيق وخالد عجاج وشيرين وأنغام وغادة رجب وسميرة سعيد وعامر منيب ونوال الكويتية ومصطفى قمر ووائل كفورى وديانا حداد وغيرهم، وأصبح من أشهر ملحنى مصر والوطن العربى.

حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة من مصر والعالم العربي من ضمنها جائزة أوسكار الفارس الذهبي، جائزة أفضل ملحن عربي، درع تكريم مهرجان الإذاعة والتلفزيون المصري التاسع من وزير الإعلام.

وضع رياض الهمشري الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها أفلام حبك نار، جاءنا البيان التالي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، إسماعيلية رايح جاي، حرب الفراولة، همام في أمستردام.

كما وضع الموسيقى التصويرية ولحن أغانى عدد من الأفلام السينمائية منها (حرب الفراولة – خلطبيطة – ليه يا هرم – ليه خلتنى أحبك) وكذلك المسرحيات عفروتو وحكيم عيون.