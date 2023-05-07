نقل الفنانة منى زكي إلى المستشفى بعد وعكة صحية خطيرة.. والجمهور قلق على حالتها الصحية! – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 7 مايو 2023 03:54 صباحاً - كشفت الفنانة منى زكي تعرضها لـ كسر في يدها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل تحت الوصاية الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.

منى زكي تتعرض لكسر في يدها

ونشرت منى زكي صورة تجمعها بـ ميكب أرتيست عبد الله الرفاعي عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلّق عليها قائلا: «سلامتك».

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور للفنانة منى زكي، متمنيين لها السلامة والشفاء العاجل، وتسأل الكثيرون عن سبب تلك الإصابة.

نجاح منى زكي في السباق الرمضاني

قدمت النجمة منى زكي مسلسل “تحت الوصاية” بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي – جوهر، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

أحداث مسلسل «تحت الوصاية»

وبدأت الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش “حنان” وزوجها “عادل”، الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فانقلبت حياتها رأسًا على عقب، وبدأت في مواجهة المشاكل التي ظهرت أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطرت لعمل غير متوقع من جانبهم، حيث انتقلت إلى دمياط، وصنعت لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتخلت عن أنوثتها، وامتهنت “الصيد” والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

وتطرق مسلسل تحت الوصاية لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة وأن أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.

أعمال منى زكي المرتقبة

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة منى زكى عرض «فيلم الجواهرجي» مع النجم محمد هنيدي، والذي يجمع بينهما بعد حوالي 25 عاما منذ آخر فيلم لهما، وهو فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي عرض عام 1998.

كما تنتظر الفنانة منى زكى عرض «فيلم القاهرة مكة» بعد تأجيله أكثر من مرة، والذي يشاركها في بطولته كل من الفنان محمد ممدوح، وخالد الصاوي، محمد فراج، ومحمد علاء، جيهان الشماشرجي وآخرين، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

كما تنضم منى زكى أيضًا لأبطال «فيلم السرب»، المتوقع طرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل 2023، حيث تدور أحداثه حول قصص حقيقية حدثت في الجيش المصري.

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