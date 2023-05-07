فقدت نصف وزنها: بنحافة ملحوظة ريهام سعيد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

كتب امير فتحي في الأحد 7 مايو 2023 03:54 صباحاً - ريهام سعيد واحدة من أشهر الإعلاميات في جيلها ولديها فكر ورؤية مختلفة، وفي كثير من الحلقات تثير الجدل وتتصدر التريند بسبب حلقاتها الغريبة والتي تناقش فيها قضايا مهمة ومثيرة للجدل، ومن ضمن أسباب شهرة ريهام سعيد ايضًا نشاطها على السوشيال ميديا.

وشاركت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

ريهام سعيد تظهر بنحافة مفرطة

وظهرت “ريهام” في الصورة وهي ترتدي ملابس سوداء كاجول، ونالت الصورة تفاعلاً كبيرًا من الجمهور عن سر رشاقتها وظهورها بوزن أقل.

ريهام سعيد قبل الرجيم

يذكر أن ريهام سعيد تميزت في بداية مشوارها الفني والإعلامي بوزن زائد، وكان لافت للانتباه دائمًا أن وجهها مستدير وممتلىء، لكنها مؤخرًا فقدت الكثير من الوزن الزائد لدرجة أن جمهورها اعتقد أنها اتجهت لعمليات نحت الوجه.

ريهام سعيد تميزت في بداية مشوارها الفني والإعلامي بوزن زائد، وكان لافت للانتباه دائما أن وجهها مستدير وممتلىء، لكنها مؤخرًا فقدت الكثير من الوزن الزائد لدرجة أن جمهورها اعتقد أنها اتجهت لعمليات نحت الوجه.

ريهام سعيد أعلنت في برنامجها من قبل أنها كانت تتعرض للتنمر بسبب وزنها الزائد فعانت كثير بسبب الأشحاص في الشارع ومن أقرب الناس ليها، واتخذت ريهام سعيد قرار فقدان الوزن وقضت شهرين في مصحة لعلاج السمنة، واستطاع انقصاص حوالي 16 كيلو من وزنها وأكدت أنها لم تلجأ للعمليات الجراحية أبدا.

ونادت ريهام سعيد من خلال برامجها للحفاظ على الوزن، وساعدت من الحالات التي تعاني من السمنة المفرطة لإجراء عمليات فقدان الوزن.

ريهام سعيد تعلق على واقعة حسن شاكوش

من ناحية أخرى، علّقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم التي اتهمته بطردها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة:”4 مليون جنيه يعملوا فرح بس مايعملوش تربيه و لا اخلاق ولا اصل”.

تصدر حسن شاكوش التريند في الساعات القليلة الماضية، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام زوجته “ريم طارق” بتحرير محضرا ضده داخل قسم شرطة أول أكتوبر، حيث اتهمته بسرقة مشغولاتها الذهبية وطردها من المنزل. والجدير بالذكر أن ريم زوجة المطرب حسن شاكوش رفعت محضرًا ضد زوجها لتضررها وطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

آخر أعمال النجمة ريهام سعيد

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ريهام سعيد، عرض مسلسلة الجديد “بعد النهاية”، قريبا على شاشة إحدى القنوات الفضائية.

ويشارك في بطولة مسلسل “بعد النهاية” عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: الفنانة ريهام سعيد، والنجمة نرمين الفقي، والفنانة الكبيرة هالة فاخر، وأحمد سعيد عبد الغنى، وجيهان خليل، والفنان صبرى عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

على جانب آخر، تواصل ريهام سعيد تقديم حلقات برنامجها “صبايا الشمس” حيث من المقرر أن تستعرض ليلة رأس السنة 2023 نجاحًا لجرحه عاجله خارج مصر لقلوب 5 أطفال وإنقاذهم من فشل كلي في القلب.

يُذكر أن ريهام سعيد من أكثر الإعلاميات المثيرات للجدل، وكانت قد أحدثت جدلاً كبيراً في أول حلقة من برنامجها “صبايا الخير” بعنوان “صيد الثعالب” والتي واجهت بسببها هجوماً شديدا من الجمهور وجمعيات الرفق بالحيوان، مما عرضها للوقف عن العمل للمرة الثانية لفترة كبيرة.

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