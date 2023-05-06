شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل تعاونها غنائيًا مع حسام حبيب

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تعاونها الجديد مع زوجها المطرب حسام حبيب، وذلك بعد مشاركتها يوم الخميس الماضي في حفل روائع الموجي بالمملكة العربية السعودية.
شيرين عبد الوهاب
وقالت شيرين عبد الوهاب خلال لقائها مع برنامج et بالعربي على هامش حفل روائع الموجي: "إن شاء الله في تعاون.. وعشان نطلع حاجة حلوة وفن حلو أكيد بياخد وقت.. فإحنا كنا بنتعب عشان نطلع أغاني حلوة تليق بالناس، وتليق بإننا نعمل ده مع بعض تاني، وتكون مختلفة وجديدة".
حفل روائع الموجي
وتألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل إحياء روائع الموسيقار محمد الموجي في العاصمة السعودية الرياض.
وتواجد زوجها حسام حبيب برفقتها خلال الحفل، والتقطته عدسات الكاميرا وهو يتراقص على صوت شيرين وهي تغني “للصبر حدود”.
وقبل انطلاق الحفل ظهر حسام وهو يصطحب زوجته إلى المسرح ولم تترك هي يده للحظة.
وبعد أن شدت شيرين خلال الحفل وأطربت الحضور التقطت الكاميرا صورة لـ حسام حبيب وهو يقبلها في مشهد رومانسي.
وعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لتتألق مجددًا علي مسرح الرياض خلال حفل روائع الموجي، بأدائها أغنية "أنا قلبي ليك ميال" للفنانة الراحلة فايزة أحمد.
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