محمود حميدة يؤكد أنه لن يعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

كشف الفنان محمود حميدة أنه لن يعمل مع الفنان محمد رمضان مرة أخرى، بسبب ما حدث معه أثناء تعاونهما في فيلم هارلي، بسبب ببنود العقد، هذا بجانب وضع اسمه بشكل غير لائق على تتر الفيلم بحسب وصفه.

وقال محمود حميدة خلال حضوره فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي: مش هتشغل مع محمد رمضان تاني بعد فيلم هارلي، لأنهم حطوا اسمي بشكل لا يليق على تتر الفيلم، كمان صناع الفيلم تجاهلوني، ولم يتم دعوتي لحضور العرض الخاص للفيلم، فقررت عدم التعامل معهم إلى الأبد.

أما عن وجود خلافه بينه وبين مي عمر قال: مي وجوزها محمد سامي كلموني واعتذروا لي، رغم أن ملهمش علاقة بالموضع، لكن محمد رمضان لم يعتذر ولم يتواصل معي.وسبق، وأعلنت إيمان حميدة مديرة أعمال وابنة محمود حميدة، عن مخالفة الشركة المنتجة لفيلم هارلي، بنود العقد بينهما.

وكتبت إيمان حميدة، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: احترام الغير يأتي من احترام النفس، في أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية وعدم احترام الحقوق الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التي هي شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين.

وواصلت إيمان حميدة: بصفتي مديرة أعمال الممثل محمود حميدة، وبما أن مشاهدتي للفيلم جزء أساسي من متابعة عملي، ذهبت اليوم إلى السينما لمشاهدة فيلم هارلي، بما أنه لم يتم إبلاغى بموعد أو مكان العرض الخاص، لمعرفة كيف تم عمل التترات الخاصة بالفيلم.



واختتمت إيمان حميدة، حديثها قائلة: وفوجئت بكتابة اسم محمود حميدة بعد اسم الفيلم بل وبعد اسم أحد أبطال العمل وهي مخالفة صريحة للبند الخاص بالتترات عما تم الاتفاق عليه في العقد بيني وبين الشركة المنتجة والذي تم عن طريق وبعلم المنتج المنفذ محمود الشيخ.

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