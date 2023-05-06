شيرين عبدالوهاب تكشف عن سعادتها بالمشاركة في حفل روائع الموجي

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها بالمشاركة في حفل روائع الموجي الذي أقيم أول أمس في المملكة العربية السعودية. وأضافت خلال لقاءها ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «ربنا يخلي الجمهور نعمة في حياتي وربنا أكرمني بحب الناس وسعيدة إني شاركت بحفل العملاق محمد الموجي».

وتابعت شيرين: «محمد الموجي حاجة كبيرة بالنسبة لنا، فهو نقلة من المزيكا الثقيلة للمزيكا الخفيفة مع الراحل عبدالحليم عبدالحافظ ثم ما قدمه للسيدة أم كلثوم وللفنانة فايزة أحمد والفنانة نجاة».واختتمت شيرين عبدالوهاب: «بجانب ثقافته الفنية التي انفرد بها، وهو مكنش زي حد، والفنان عمار الشريعي مكنش زي حد».

كما كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن إحساسها بعد فترة من الغياب حيث أكدت أنها تشتاق للعمل والفن بشدة.وأضافت: «الأغاني ملك للجميع واللي يقدر يغنيها يغنيها، والأغنية اللي قدمت في الماضي نفسها هتفضل عظيمة من غير إضافة كل مغني بيغنيها بطريقته وأسلوبه».

وتابعت: «الشباب الجديد بيفهم يعني إيه كلمة ولحن هو عايز بس اللي يترجم له، فاللي يترجم له يترجم صح هيحبوا».

وأردفت: «الفنان حسين الجسمي أما غنى أما براوة ملغاش السيدة نجاة لكن غناها بطريقته».

وأوضحت: «المستقبل من رب العالمين وبتمنى يرزقني الصحة اللي تخليني أقدر أقدم اللي مقدمتوش الفترة كل السنين اللي فاتت، أنا طول الوقت بغني والغناء جوايا، والحقيقة أنا مستمتعة وسط زملائي وبقعد اسمعهم كأني واحدة من الجمهور، اللي بيغير يبقى مريض لأن الفنان مبيغيرش، وكل فنان له أدواته».

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