بدأ كومبارس ثم نال 6 جوائز أوسكار و10 جولدن جلوب.. عيد ميلاد جورج كلونى اليوم

القاهرة - سامية سيد - النجم العالمي جورج كلوني من مواليد 6 مايو عام 1961 ، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ62، وهو من نجوم هوليود الذين يتمتعون بشهرة واسعة ونجومية ممتدة لكل بلدان العالم ويعشقه كل السيدات لوسامته وجاذبيته كممثل.

جورج كلوني بدأ مسيرته ككومبارس في المسلسل التلفزيوني المصغر «المئوية» عام 1978، والذي استند إلي رواية تحمل الاسم نفسه لجيمس ميشنر، وجاء أول دور رئيسي لكلوني في عام 1984 في المسلسل الهزلي القصير إي/آر، ولعب كلوني دور شخص بارع في مسلسل حقائق الحياة. وظهر في دور «بوبي هوبكينز»، وهو محقق في حلقة من الفتيات الذهبيات ، وكان أول دور بارز له في المسلسل الهزلي روزان، إذ لعب دور «بوكر بروكس»، ولعب كلوني دورًا صغيرًا في فيلم الرعب الكوميدي «عودة الطماطم القاتلة» في عام 1988، ثم لعب دور البطولة في مسلسل "فوز الغروب "، وهو درامي بوليسي قصير عُرض علي أيه بي سي، خلال هذة الفترة، وكان كلوني طالبًا في مدرسة التمثيل بيفرلي هيلز لمدة خمس سنوات.

جورج كلوني حصل علي 6 جوائز أوسكار منها : أفضل مخرج عام 2005 عن فيلم Good Night, And Good Luck، وأفضل نص أصلى مكتوب للسينما بالمشاركة مع غرانت هسلوف عام 2005 عن فيلم Good Night, And Good Luck، وأفضل ممثل مساعد عام 2005 عن فيلم Syriana وفاز بها، وأفضل ممثل رئيسى عام 2008 عن فيلم Michael Clayton، وأفضل ممثل رئيسى عام 2010 عن فيلم Up in the Air، وأفضل منتج عام 2012 عن فيلم Argo.

كما حصل أيضا علي 10 جوائز جولدن جلوب، وهي أفضل ممثل درامى في مسلسل تليفيزيونى عام 1996 عن مسلسل «ER»، وأفضل ممثل درامى في مسلسل تليفيزيونى عام 1997 عن مسلسل «ER»، وأفضل ممثل درامى في مسلسل تليفيزيونى عام 1998 عن مسل «ER، وأفضل ممثل كوميدى أو أستعراضى عام 2001 عن فيلم O Brother, Where Art Thou? وفاز بها، وأفضل مخرج عام 2005 عن فيلم Good Night, And Good Luck، وأفضل نص أصلى مكتوب للسينما بالمشاركة مع جرانت هيسلوف عام 2005 عن فيلم Good Night, And Good Luck، وأفضل ممثل مساعد عام 2005 عن فيلم Syriana وفاز بها، وأفضل ممثل درامى عام 2008 عن فيلم Michael Clayton ، وأفضل ممثل درامى عام 2010 عن فيلم Up in the Air، وأفضل ممثل درامى عام 2012 عن فيلم The Descendants وفاز بها