شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: صالح سليم الأفضل في عالم التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرب الكثير من الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم والأسكواش والكونغ فو ممارسة التمثيل، فقدم إكرامي عددًا من الأفلام، وشارك أحمد برادة في فيلمين، كما قدم يوسف منصور عددًا من الأفلام، وأيضًا يقدم محمد لطفي وهو لاعب ملاكمة الكثير من التجارب، ومؤخرًا قدم أحمد صلاح حسني أكثر من عمل ونجح كممثل في الوصول للبطولة والبطولة المشاركة، ولكن من وجهة نظري كان صالح سليم هو الأفضل والأكثر شهرة في عالم التمثيل أولاً أنه قدم البطولة أما نجمتين كبار هما فاتن حمامة في "الباب المفتوح"، ونجاة الصغيرة في "الشموع السوداء"، وثانيًا أنه بالفعل كان يمتلك الموهبة والكاريزما التي جعلته نجما سينمائيًا أحبه الجمهور، ومازال الفيلمان اللذان قدمهما من أيقونات السينما المصرية.

أداء صالح سليم في فيلم "الشموع السوداء" كان صارمًا وجامدًا نظرًا لطبيعة الشخصية وهذا كان يبحث عنه مخرج الفيلم عز الدين ذو الفقار، ونجح صالح سليم من وجهة نظري في تقديم تلك الشخصية أحمد الرجل المصاب بعقدة نفسية علي أثرها يبغض كل النساء.

صالح سليم رحل في مثل هذا اليوم 6 مايو عام 2002، تاركًا لنا رصيدًا قليلاً من الأفلام، واستكمل نجله هشام سليم طريقه في السينما وعالم الفن وقدم لنا الكثير من الأعمال، لكنه يرحل أيضًا ويصدمنا بعد فترة مرضية، وبعيدًا عن الفن سنجد أن الكابتن صالح سليم أسطورة حقيقية كلاعب وكرئيس للنادي الأهلي، فقد كانت فترة توليه الرئاسة من أزهي العصور في تاريخ النادي الأهلي، ويضرب بها المثل دائما.

لعب صالح سليم أول مباراة له ضد نادى المصرى عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة، ولعب فى الجناح الأيسر وأحرز فى المباراة هدفا قبل نهاية اللقاء، كما أنه لعب أول مباراة رسمية له مع النادى الأهلي فى أول بطولة دورى رسمية عام 1948 أمام نادى الجالية اليونانية بالإسكندرية، وتعاقد معه الأهلى بمبلغ 300 جنيه عند التوقيع وراتب شهرى قدرة 100 جنيه، وكان أول لاعب مصرى فى العصر الحديث للكرة المصرية يلعب فى أوروبا كمحترف.

كان صالح سليم دائما من ضمن القائمة الأساسية للنادى الأهلي والمنتخب المصرى حتى اعتزاله عام 1967، واستطاع صالح سليم أن يحقق مع الأهلي 11 بطولة دورى من أصل 15 بطولة شارك فيها صالح منذ بداية الدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، كما حقق مع النادى الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات.

وأحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، وعلى المستوى الدولى انضم صالح سليم إلى منتخب مصر لكرة القدم عام 1950، وكان قائد الفريق الذى فاز بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب الوطنى فى دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960، وسجل صالح سليم 101 هدف فى حياته الكروية، منها 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه فى النمسا مع فريق جراتس، و92 هدفا أحرزها مع النادى الأهلي في بطولتي الدورى والكأس.

وحقق صالح سليم إنجازا شخصيا كونه اللاعب الوحيد الذى أحرز 7 أهداف فى لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادى الإسماعيلي، فى مباراة أحرز فيها الأهلي 8 أهداف.