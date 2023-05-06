“ابني حمزة سنة رابعة طب”.. سلاف فواخرجي تتباهى بنجلها حمزة رمضان.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 6 مايو 2023 06:54 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو ظهرت فيها الممثلة السورية سلاف فواخرجي برفقة إبنها حمزة رمضان خلال زيارتها كل الاداب في جامعة دمشق.

وقد خطف الفيديو الانظار خاصة لجهة تباهي سلاف فواخرجي بنجلها حيث ظهرت وهي تقدمه في اكثر من مرة قائلة “ابني حمزة سنة رابعة طب”.

كما لاقت الصور والفيديوهات اعجاب الجمهور واعربوا عن حبهم لهما واشادوا بجمال حمزة واصفين اياه بأنه صورة طبق الأصل عن والدته سلاف فواخرجي.