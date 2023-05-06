شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يقود سيارة سباق حقيقية فى Formula One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر حاليًا المخرج الشهير جوزيف كوسينسكي لفيلم جديد مع براد بيت بعنوان Formula One ، إذ يجسد النجم الأمريكي دور متسابق متقاعد يتم إعادته إلى المضمار في جولة أخيرة.

يتعاون الثنائي مع المنتج جيري براكهايمر في ما يبدو أنه أكثر أفلام السباقات دقة على الإطلاق. وسيقود براد بيت من بين آخرين سيارات سباق F1 الفعلية، كما سيتم تصوير بعض القطات في عدد من سباقات الجائزة الكبرى البريطانية، وتم تصميم السيارة التي سيقودها بيت من قبل إحدى ماركات السيارات الشهيرة.

يشار إلى أن المخرج جوزيف كوسينسكي عرض له في عام 2022 فيلمTop Gun: Maverick، وشارك في بطولته توم كروز، ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، الذي حقق إيرادات من شباك التذاكر بلغت نحو مليار و488 مليون دولار من شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

فيلم Top Gun: Maverick من نوعية الأكشن والدراما، وتبلغ مدته ساعتين و10 دقائق، وتدور أحداثه حول كابتن بيت مافيريك الذي بعد 30 عاما من العمل طيار في القوات الجوية الأمريكية يجب عليه مواجهة أشباح ماضيه عندما يقود نخبة خريجي TOP GUN في مهمة تتطلب التضحية القصوى من أولئك الذين تم اختيارهم للطيران بها.