شكرا لقرائتكم خبر عن حفل المولوية المصرية بساقية الصاوى .. 11 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة المولوية المصرية حفلاً صوفيًا بقاعة النهر بساقيه الصاوى يوم الخميس الموافق 11 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بقياده منشدها عامر التونى، وتتضمن الحفل مزيجًا فنيًا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الديني والابتهالات عاكساً حالة فريدة من التصوف .

وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية "، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".



المولية

يذكر أن المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة .