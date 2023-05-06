شكرا لقرائتكم خبر عن عزف أطول سيمفونية للموسيقى مالر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم 6 مايو على المسرح الكبير بـ دار الأوبرا المصرية، يتضمن البرنامج السيمفونية الثالثة للمؤلف الموسيقي النمساوي كوستاف مالر والتى كتبها بين عامى 1893 و1896وتعد أطول مؤلفاته والأطول على الاطلاق فى هذا القالب حيث يستغرق عزفها بين 90 إلى 100 دقيقة.

وتعتبر السيمفونية الثالثة لمالر الأكثر طموحا بين مؤلفاته بسبب حركاتها المتعددة ونادرا ما توصلت محاولات النقاد والخبراء لصياغتها فى وحدة بنائية متكاملة ، فهي عمل ثرى باشكال الحياة ومشروعا ابداعيا يحاول خلاله تصوير الكون ابتداء من مادته الخام وانتهاء بالخالق أو الحب اللذان كان يمزجهما فى مخيلته وتضم 6 حركات اطلق عليهم اسماء (بان يستيقظ والصيف يأتي)، (بماذا تخبرني الزهور في الغدير) ، (بماذا تخبرني الحيوانات في الغابة) ، (بماذا يخبرني الإنسان) ، (بماذا تخبرني الملائكة)، (بماذا يخبرني الحب) .

يشارك في الحفل الميتزوسوبرانو چولي فيظى مع كورالى اكابيلا للنساء والاطفال قيادة وتدريب مايا چيفينريا ودنيا اكرم.